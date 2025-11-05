19.4 C
Animali

Monitoraggio fauna selvatica in Italia: sicurezza stradale urgente

Nel mese di ottobre, il Corpo di Polizia Provinciale e le Guardie Volontarie Provinciali hanno intensificato le loro attività per proteggere il territorio, la fauna selvatica e controllare le attività venatorie e ambientali. Hanno operato con un organico composto da 3 Ufficiali, 8 Agenti e 9 Guardie Volontarie.

Un dato rilevante è l’alto numero di incidenti stradali con animali selvatici, che ha raggiunto 46 casi. Questa situazione evidenzia l’importanza di monitorare la sicurezza stradale, soprattutto in zone con alta presenza di fauna, durante il periodo di riproduzione e migrazione autunnale. Le specie maggiormente coinvolte sono stati i Cervi, con 16 incidenti, seguiti dai Caprioli (10 incidenti) e dalle Volpi (9 incidenti).

Il personale ha anche lavorato per il recupero di animali in difficoltà e lo smaltimento di carcasse. In totale, sono stati recuperati e liberati 14 animali, tra cui Cervi, Caprioli e Volpi. Inoltre, 8 esemplari, tra cui Camosci e rapaci, sono stati soccorsi e portati al Centro Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.). Sono stati trovati e smaltiti 40 animali morti, di cui 19 Cervi, e 10 carcasse sono state inviate per analisi all’Istituto Zooprofilattico.

La vigilanza venatoria ha portato a 278 controlli sui cacciatori, sottolineando l’importanza del rispetto delle normative. Sono stati effettuati 6 controlli ambientali, con un totale di 46 sanzioni amministrative emesse: 24 per infrazioni al Codice della Strada, 18 per violazioni a Regolamenti Locali, 3 in materia Ambientale e 1 per Caccia. È stato effettuato un sequestro amministrativo, senza denunce o sequestri penali.

