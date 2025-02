A Wuhan, Cina, un gruppo di ricercatori ha scoperto una nuova forma di coronavirus, l’Hku5-CoV-2, originata dai pipistrelli. Il virus utilizza lo stesso recettore umano del Sars-CoV-2 e lo studio è stato guidato dalla virologa Shi Zhengli. Gli scienziati cinesi affermano che, sebbene sia necessario un attento monitoraggio, il potenziale infettivo dell’Hku5-CoV-2 è “significativamente inferiore” rispetto a quello del Covid-19, e il rischio di diffusione nella popolazione umana non dovrebbe essere esagerato.

Pregliasco, virologo ed esperto, ha commentato l’importanza della scoperta, sottolineando la necessità di approfondire lo studio sulle zoonosi, ovvero malattie che si trasmettono tra animali e umani. Ha evidenziato che il monitoring epidemiologico deve proseguire a livello internazionale per prevenire la diffusione di patogeni, sia nel mondo animale che in quello umano.

Pregliasco ha esortato a non farsi prendere dal panico riguardo a queste nuove scoperte, pur ritenendo fondamentale il coordinamento internazionale per mantenere la vigilanza. Ha affermato che tali approfondimenti scientifici possono fornire obiettivi e candidati da studiare senza creare allarmismi.

La dottoressa Shi Zhengli è stata soprannominata “batwoman” per il suo lavoro sui pipistrelli, e il virologo ha messo in evidenza l’importanza della sorveglianza epidemiologica che deve essere continua. In conclusione, le ultime scoperte possono essere utili, ma non devono preoccupare la comunità e i cittadini.