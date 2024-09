Monitor e Accessori Lenovo Legion Go: Gaming Affordable e di Qualità

Fonte foto: Lenovo







Anche Lenovo sarà presente all’IFA 2024 di Berlino, portando all’attesa manifestazione due nuovi monitor da gaming entry-level e tanti accessori per Lenovo Legion Go, la potente console portatile sviluppata dall’azienda.

Una serie di prodotti, dunque, che portano nel settore del gaming molte novità e che permettono di amplificare al massimo le potenzialità della console e di semplificare la vita dei gamer ma con prezzi abbastanza popolari.

Lenovo Legion R27qc-30 e Legion R32qc-30: scheda tecnica e prezzi

I nuovi Lenovo Legion R27qc-30 e Lenovo Legion R32qc-30 sono due monitor quasi identici, che si distinguono esclusivamente per la grandezza del pannello e per poche specifiche tecniche.

Lenovo Legion R27qc-30 ha uno schermo IPS curvo da 27 pollici, con risoluzione QHD (2.560×1.440 pixel) e refresh rate a 180 Hz, tempo di risposta di 0,5 ms, copertura del 120% della gamma di colori sRGB e del 90% dello spazio colore DCI-P3.

Il Lenovo Legion R32qc-30, invece, ha uno schermo IPS curvo da 32 pollici, con risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento ancora a 180 Hz. Su questo modello la copertura della gamma di colori sRGB è del 112%, mentre restano invariate la copertura del 90% dello spazio colore DCI-P3 e il tempo di risposta di 0,5 ms.

Per quanto riguarda le connessioni su entrambi i modelli ci sono due porte HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4. Non mancano nemmeno due speaker da 3 W e l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm.

Tutti e due i monitor sono compatibili con AMD FreeSync, funzione che permette di sincronizzare il refresh rate dello schermo con il numero di fotogrammi per secondo delle schede video prodotte da AMD.

I nuovi schermi saranno disponibili a partire da ottobre 2024, con il Lenovo Legion R27qc-30 che avrà un prezzo di listino di 259 euro, mentre per acquistare il Lenovo Legion R32qc-30 bisognerà spendere 349 euro.

Gli altri accessori presentati da Lenovo

Tra le varie novità che Lenovo presenterà all’IFA 2024 ci sono anche molti accessori dedicati alla console Legion Go.

Tra questi c’è la dock USB-C Lenovo Legion Go, sviluppata appositamente per il Lenovo Legion Go quando non viene usato in movimento.

La dock station ha una porta di alimentazione USB-C, una porta Ethernet, una USB-C, due porte USB-A e un ingresso HDMI 2.0 (per monitor 4K fino a 60 Hz). Integrato c’è anche un cavo USB-C da 230 mm per collegare la console. Questo accessorio è già disponibile al prezzo suggerito di 64,99 euro.

Un altro prodotto è il connettore di ricarica Lenovo Legion Go utile per trasformare i controller TrueStrike (integrati nella console ma staccabili) in un joystick ricaricabile tramite USB-C. Il prodotto sarà disponibile da ottobre 2024 a 59,99 euro.

Molto interessante anche la custodia rigida Lenovo Go Carry, sempre per Lenovo Legion Go, sviluppata per tenere al sicuro il dispositivo grazie a un rivestimento che protegge lo schermo. Al suo interno c’è l’apposito spazio per contenere l’alimentatore, il controller in modalità FPS (quindi staccato dalla console) e una tasca con cerniera per contenere diversi accessori. La custodia sarà disponibile da gennaio 2025 a 29,99 euro.

In arrivo anche il Joystick Lenovo Legion Go con i nuovi Joystick Caps, per avere un controllo più preciso con alcune particolari tipologie di giochi come quelli di corse o gli FPS. Entrambi i prodotti saranno disponibili da ottobre 2024 con un prezzo che parte da 9,99 euro.

Infine c’è la Mini tastiera Bluetooth, un dispositivo compatto, leggerissimo (circa 180 grammi) e con uno spessore di soli 5,6 mm. La tastiera è compatibile con il Lenovo Legion Go, ma può essere utilizzata anche con Windows, Android e iPadOS ed è collegabile con un massimo di tre dispositivi contemporaneamente. Sarà disponibile da novembre 2024 a 39,99 euro.