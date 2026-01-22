Monitor Curvo 34″ WQHD 100Hz USB-C

7.4 C
stranotizie
Dell S3423DWC USB-C 34″ WQHD (3440×1440) 21:9 1800R Curved Monitor, 100Hz, VA, 4ms, AMD FreeSync, 99% sRGB, Built-in speakers, USB-C, 2x HDMI, 3 Year Warranty

Scopri il Monitor Curvo Dell S3423DWC

Il monitor Dell S3423DWC è il perfetto compagno per la tua postazione di lavoro. Con una vasta gamma di accessori per PC, puoi personalizzare la tua esperienza e migliorare la tua produttività. Completa la tua postazione di lavoro con monitor, tastiere, mouse e altro ancora.

Migliora la Tua Esperienza

Il monitor Dell S3423DWC offre un’esperienza immersiva grazie al suo schermo curvo da 34″ con risoluzione WQHD (3440×1440) e curvatura 1800R. I colori vividi e il contrasto ottimale sono garantiti dal pannello VA con un rapporto di contrasto di 3000:1 e una copertura del 99% dello spazio colore sRGB.

Prestazioni e Connettività

Il monitor dispone di una frequenza di aggiornamento di 100Hz e della tecnologia AMD FreeSync, che eliminano gli effetti di tearing e stuttering, rendendolo ideale per il gaming casuale e la visione di contenuti fluidi. La connettività è completa e ordinata, grazie alla presenza di una porta USB-C con alimentazione (65W) per alimentare il tuo laptop e ridurre il caos dei cavi, 2 porte HDMI per collegare più dispositivi contemporaneamente e un hub USB 3.2 integrato.

Vantaggi Pratici

Ulteriori vantaggi del monitor Dell S3423DWC includono:

  • ComfortView Plus, che riduce l’emissione di luce blu senza compromettere la qualità dei colori
  • Regolazione dell’altezza e dell’inclinazione per un comfort ottimale
  • Built-in speakers per un’esperienza audio completa
  • Garanzia di 3 anni per una tranquillità totale

Acquista Ora e Migliora la Tua Esperienza

Non aspettare oltre per migliorare la tua esperienza di lavoro e di intrattenimento. Acquista il monitor Dell S3423DWC oggi stesso e scopri un nuovo modo di vivere la tecnologia!

Dell S3423DWC USB-C 34" WQHD (3440x1440)

