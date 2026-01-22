Monitor Curvo 34″ WQHD 100Hz USB-C

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€509.00 – €484.73
⭐ Valutazione: / 5
Dell S3423DWC USB-C 34″ WQHD (3440×1440) 21:9 1800R Curved Monitor, 100Hz, VA, 4ms, AMD FreeSync, 99% sRGB, Built-in speakers, USB-C, 2x HDMI, 3 Year Warranty
Scopri il Monitor Curvo Dell S3423DWC
Il monitor Dell S3423DWC è il perfetto compagno per la tua postazione di lavoro. Con una vasta gamma di accessori per PC, puoi personalizzare la tua esperienza e migliorare la tua produttività. Completa la tua postazione di lavoro con monitor, tastiere, mouse e altro ancora.
Migliora la Tua Esperienza
Il monitor Dell S3423DWC offre un’esperienza immersiva grazie al suo schermo curvo da 34″ con risoluzione WQHD (3440×1440) e curvatura 1800R. I colori vividi e il contrasto ottimale sono garantiti dal pannello VA con un rapporto di contrasto di 3000:1 e una copertura del 99% dello spazio colore sRGB.
Prestazioni e Connettività
Il monitor dispone di una frequenza di aggiornamento di 100Hz e della tecnologia AMD FreeSync, che eliminano gli effetti di tearing e stuttering, rendendolo ideale per il gaming casuale e la visione di contenuti fluidi. La connettività è completa e ordinata, grazie alla presenza di una porta USB-C con alimentazione (65W) per alimentare il tuo laptop e ridurre il caos dei cavi, 2 porte HDMI per collegare più dispositivi contemporaneamente e un hub USB 3.2 integrato.
Vantaggi Pratici
Ulteriori vantaggi del monitor Dell S3423DWC includono:
- ComfortView Plus, che riduce l’emissione di luce blu senza compromettere la qualità dei colori
- Regolazione dell’altezza e dell’inclinazione per un comfort ottimale
- Built-in speakers per un’esperienza audio completa
- Garanzia di 3 anni per una tranquillità totale
Acquista Ora e Migliora la Tua Esperienza
Non aspettare oltre per migliorare la tua esperienza di lavoro e di intrattenimento. Acquista il monitor Dell S3423DWC oggi stesso e scopri un nuovo modo di vivere la tecnologia!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €509.00 - €484.73 ⭐ Valutazione: / 5 Dell S3423DWC USB-C 34" WQHD (3440x1440)…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €27.97 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Brand - Mama Bear Disney Nappy Panties,…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €72.44 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Basics Enamelled Cast Iron Casserole, Round, 6.9…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €73.90 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Sony WF-C700N | True Wireless Headphones with…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €37.49 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Sony WH-CH520 | Wireless Headphones, Multipoint Connection,…