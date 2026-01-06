10.9 C
Monitor Audio ADAM D3V – Diffusori da Studio Attivi

Monitor Audio ADAM D3V – Diffusori da Studio Attivi

💸 Prezzo: €338.31 – €316.72

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

ADAM Audio D3V Active Desktop Monitoring System with USB-C Connection (Pair, Black)

Scopri il Suono Perfetto con ADAM Audio D3V

Il sistema di monitoraggio attivo desktop ADAM Audio D3V è la scelta ideale per gli amanti della musica e degli audiofili. Con la sua connessione USB-C, puoi goderti un suono non compresso di qualità professionale senza bisogno di ulteriori interfacce. I D3V sono progettati per essere connessi direttamente al computer, tablet o telefono, permettendo di ascoltare subito con chiarezza e senza altre interfacce.

25 Anni di Innovazione

Ogni componente dei D3V riflette 25 anni di ingegneria tedesca. I tweeter, i woofer e l’alloggiamento si uniscono per creare bassi profondi, alti cristallini e un suono preciso e bilanciato. La tecnologia D-ART, sviluppata da ADAM Audio, garantisce una riproduzione del suono di alta qualità.

Vantaggi Pratici

    • Connessione USB-C per un suono non compresso di qualità professionale
    • Supporti inclinati di 15° separabili per un suono perfetto
    • Montaggio standard da 3/8″ per connettere i monitor a supporti per microfono o a qualsiasi configurazione in studio e a casa
    • Tweeter Handmade Precision D-ART per una riproduzione del suono di alta qualità
    • Woofer 3.5″ Aluminum Woofers plus dual-sided 3.5″ passive radiators per un suono più completo

Chi Siamo

ADAM Audio è stata fondata nel marzo 1999 a Berlino. Da allora, la compagnia ha continuato a sviluppare e creare diffusori e subwoofer per gli amanti della musica e dell’audio di qualità. I monitor ADAM Audio sono fra i più affidabili e desiderabili strumenti per la registrazione e la produzione, e trovano spazio in alcuni dei più celebrati studi al mondo.

Acquista ora il tuo ADAM Audio D3V e scopri il suono perfetto!

