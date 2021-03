Monir è senza dubbio il concorrente più interessante della decima stagione di MasterChef Italia e grazie alla sua ironia è finito pure sul profilo Instagram di Biccy in tempi non sospetti.

Durante l’ultima puntata il concorrente Monir Eddardary (che viene da Perugia ma ha origini marocchine) ha fatto un bellissimo discorso sull’integrazione che merita un applauso:

“Ringrazio voi giudici perché avete creato questa Masterclass un po’ multiculturale. Spero che io e i miei compagni abbiamo trasmesso a tutte le persone che ci seguono a casa il vero senso di integrazione. Integrazione pulita, integrazione buona. Che non andrà mai e poi mai a contrastare o a sovrastare la cultura italiana. Ma andrà solo ad arricchirla e a renderla ancora più speciale”

Monir ha appeal televisivo, ironia e volto giusto, dopo Rachida Karrati è il primo concorrente di MasterChef Italia ad aver conquistato il pubblico generalista che neanche guarda la trasmissione. Riuscirà ad avere anche lui una grande opportunità come l’ha avuta in tempi non sospetti la Karrati che nel 2016 ha partecipato a L’Isola dei Famosi? Vedremo…