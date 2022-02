Monica Vitti è morta a Roma all’età di 90 anni.

Tra i primi a dare l’annuncio della sua scomparsa, via Twitter, l’ex sindaco di Roma, Walter Veltroni.

Monica Vitti ha festeggiato 90 anni lo scorso novembre, ma era malata da tempo di una malattia “tipo Alzheimer”.

“Più volte è apparsa in rete la notizia seconda la quale mia moglie Monica sarebbe da tempo ricoverata in una clinica svizzera specializzata e non capisco come sia nata questa fake news” – dichiarò nel 2016 il marito a Cinecittà News – “Desidero pertanto smentire questa voce che con insistenza circola, rompendo per un attimo quella riservatezza da me tenuta in questi anni. Monica ha una malattia tipo l’Alzheimer che si infiltra e sbriciola la memoria. Lei è sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me. È la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero che Monica viva isolata, fuori dalla realtà”.