Monica Sirianni: la procura indaga sulla morte dell’ex del Grande Fratello

La misteriosa e improvvisa morte di Monica Sirianni, nota alla stampa per aver partecipato a una edizione del Grande Fratello condotto da Alessia Marcuzzi, si è tinta di giallo. Come era prevedibile i genitori – che vivono a Sidney – hanno richiesto indietro la salma della figlia non prima di sporgere una denuncia.

A raccontare il fatto è stato il Corriere della Sera che ha seguito da vicino la vicenda. “Si tinge di giallo il caso della morte di Monica Sirianni, l’ex concorrente del Grande Fratello scomparsa lo scorso 5 maggio all’età di 37 anni” – si legge sul portale – “La giovane donna si era sentita male mentre era con degli amici a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro. Ed era arrivata già senza vita in ospedale. La procura, ora, ha aperto un’inchiesta, dopo una denuncia presentata dai genitori della vittima, e ha già disposto l’autopsia (di cui ora si attendono gli esiti). Secondo le prime ipotesi, Sirianni, la sera del decesso, avrebbe assunto una notevole quantità di alcol“.

Le indagini sono state delegate ai carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli. Monica Sirianni faceva l’insegnante di inglese e, dopo la partecipazione al Grande Fratello nel 2011, aveva lasciato il mondo dello spettacolo e della televisione. La notizia ha però indubbiamente fatto molto rumore.