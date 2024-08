Monica Setta su Tiberio Timperi: il colpo di scena della conduttrice

Monica Setta e Tiberio Timperi nel 2021 e nel 2022 hanno condotto insieme UnoMattina In Famiglia e più volte su queste pagine vi ho raccontato del gelo in studio fra i due e delle rispettive frecciatine. Oggi, a distanza di circa tre anni, la conduttrice – a TvBlog – ha parlato di quel rapporto che a quanto pare è stato risanato. Un vero e proprio colpo di scena.

E ancora:

“Mi è dispiaciuto perché dall’esterno è sembrato che lui avesse bisogno delle mie raccomandazioni, mentre lui non ne ha assolutamente bisogno. Se c’è un uomo non raccomandato in Italia è Tiberio Timperi. Anzi, per il suo carattere è uno che va controcorrente, non è diplomatico; ma è bravissimo. Parlando però con Teresa De Santis io espressi il desiderio di lavorare al fianco di un grande come Tiberio, dato che per me era un ritorno importante. Siamo due giornalisti, coetanei, entrambi fumantini: è chiaro che se ci sono state frizioni, la responsabilità è stata un po’ di entrambi. Adesso però fra me e Tiberio c’è un rapporto di stima reciproca”.