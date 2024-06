Monica Setta sbarca in prima serata e lavora ad un colpaccio

Nell’ultimo anno Monica Setta ha condotto due edizioni di Storie di Donne al Bivio e proprio su questo programma ci sono delle novità. Sembra infatti che alla presentazione dei palinsesti Rai annunceranno un raddoppio della trasmissione che potrebbe andare in onda il giovedì in seconda serata e il sabato pomeriggio. Ma rumor sul raddoppio a parte, la conduttrice ha confermato che il suo Storie di Donne al Bivio sbarcherà anche in prima serata pochi giorni dopo Ferragosto: “Se è vero quello che dicono? Sì, farò una prima serata su Rai 2. È un esperimento tutto interno a basso costo, ci tengo proprio a dirlo“. In questo speciale di agosto cisaranno Nunzia De Girolamo e Asia Argento, ma la presentatrice starebbe già lavorando per ospitare altre due donne, molto famose e molto occupate, in una prossima puntata in prima serata.

Non solo momenti bui e difficili, Sara Tommasi ricorda anche un momento bello della sua carriera: l’incontro con Fabrizio Frizzi 📌 Monica Setta conduce “Storie di donne al bivio”, questa sera in seconda serata su Rai2 e RaiPlay pic.twitter.com/hUHq4EnknK — Rai2 (@RaiDue) April 24, 2024

Monica Setta lavora ad un colpaccio: “Vorrei Elly Schlein e Giorgia Meloni”.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Monica Setta ha svelato che una puntata del suo programma costa appena 6.000 Euro (molto poco rispetto ad altri show). IL volto di rai 2 ha poi rivelato che le piacerebbe intervistare Giorgia Meloni ed Elly Schlein.