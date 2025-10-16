18.5 C
Monica Setta rivoluziona il gossip in Italia con storie vere

Da stranotizie
Monica Setta è pronta a tornare su Rai2 con una nuova stagione di “Storie al bivio”, in onda ogni sabato pomeriggio. La giornalista ha deciso di cambiare direzione, abbandonando il gossip per dare voce a storie di vita autentiche.

In passato, il programma era incentrato sulla cronaca rosa, ma dopo 230 puntate, Setta ha scelto di adottare un approccio differente. “Le mie interviste alimentavano i siti di gossip, ora cerchiamo un taglio nuovo”, spiega.

Sebbene il talk manterrà i volti noti del mondo dello spettacolo, il focus sarà sulle esperienze personali, le emozioni e le carriere, piuttosto che sulla vita privata degli ospiti. Tra i primi partecipanti del programma ci saranno Barbara De Rossi, la quale condividerà come una telefonata di Marcello Mastroianni ha cambiato la sua esistenza, Anna Falchi, Justine Mattera e la coppia Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni.

L’obiettivo è trasformare “Storie al bivio” in un salotto dell’anima, dove la popolarità del passato lascia spazio a racconti sinceri e a nuove opportunità.

