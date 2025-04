Monica Setta: Nuova Carriera in Rai e Critiche alla Gialappa’s

Monica Setta ha annunciato il ritorno del suo programma “Storie di donne al bivio” in prima serata durante i mesi di giugno e luglio, in seguito ai successi ottenuti nella passata stagione. La conduttrice ha ottenuto risultati record, superando la media di rete di tre punti e mezzo, grazie a interviste semplici ma di qualità. Il programma, inizialmente concepito per la seconda serata, ha guadagnato popolarità e Setta si è mostrata soddisfatta dei risultati, evidenziando la sua cautela nel lanciare il programma in prima serata.

Tuttavia, il suo successo ha portato anche a imitazioni, come quella recente di Giulia Vecchio al Gialappa Show. Setta ha espresso di gradire l’imitazione, considerandola un omaggio al suo programma, ma ha anche istruito i suoi legali a contattare Tv8 per garantire la tutela del marchio. Ha commentato che, sebbene non si sia sentita offesa dall’imitazione, il body shaming presente nei messaggi da lei ricevuti non è passato inosservato. A quasi 60 anni, ha dichiarato di non voler ricorrere a interventi di chirurgia plastica, sottolineando che non ha intenzione di bloccare la satira, riconoscendo che fa parte del mestiere.

Infine, mentre non nutre rancore nei confronti del Gialappa’s o di Giulia Vecchio, Setta ha chiarito che la situazione non è completamente gradita, ma resta aperta a interpretazioni e critiche. “Storie di donne al bivio” continuerà a essere un progetto significativo per la conduttrice, pronta a nuovi traguardi.