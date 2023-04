Monica Setta al posto di Serena Bortone? Tensione fra le due

Otterrebbe una grande promozione Monica Setta che passerebbe con le nuove nomine Rai dalla conduzione di Mezzogiorno in Famiglia al fianco di Tiberio Timperi al pomeriggio di Rai1 nello slot lasciato libero da Oggi è Un Altro Giorno. La conduttrice potrebbe riportare in onda Il Fatto Del Giorno, talk show tra attualità e politica andato in onda nella stagione televisiva 2009-2010″.