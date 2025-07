Monica Rispoli incanta al Nocera Jazz Festival il 15 luglio

Il Nocera Jazz Festival si prepara a offrire una serata indimenticabile all’insegna della musica di qualità. Martedì 15 luglio 2025, alle ore 21:00, la Villa Comunale di Nocera Inferiore ospiterà un concerto gratuito della talentuosa Monica Rispoli.

Cantautrice e chitarrista, Rispoli ha completato la sua formazione accademica con una laurea in chitarra classica presso il Conservatorio G. Martucci di Salerno e sta per conseguire una seconda laurea in canto pop. La sua proposta musicale spazia attraverso generi vari, dal jazz al pop, dal folk a sonorità più intimiste, con un occhio particolare alla reinterpretazione di brani noti. Tra gli artisti il cui lavoro ispira Rispoli troviamo Alanis Morissette, Norah Jones, Pino Daniele e Sufjan Stevens, i cui pezzi vengono riproposti con una chiara impronta personale, caratterizzata da un equilibrio tra delicatezza e potenza espressiva.

Monica Rispoli vanta già una carriera ricca di esperienze nei teatri e in eventi dal vivo, ed è nota per la sua presenza scenica coinvolgente, capace di instaurare un dialogo unico con il pubblico attraverso una voce calda e abilità strumentale. L’evento è curato dalla direzione artistica de “Il Moro”, promettendo un’illuminante esperienza musicale sotto le stelle della città.

Per chi desiderasse partecipare, le informazioni utili sono le seguenti:

– Data: Martedì 15 luglio 2025

– Ora: 21:00

– Luogo: Villa Comunale, Nocera Inferiore (SA)

– Ingresso: Libero e gratuito

– Info: WhatsApp 389 9688834.