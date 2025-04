Monica Giandotti debuta al Tg2 Post e affronta le polemiche

Monica Giandotti debutta oggi, 14 aprile 2025, alla conduzione del Tg2 Post su Rai 2, sostituendo Manuela Moreno, che passa a Rai 3. Nonostante il cambio di conduzione avvenga in una fascia oraria complicata, Giandotti ha espresso la sua emozione in modo positivo, sottolineando l’importanza di questo slot per l’informazione del servizio pubblico. È consapevole della sfida e ha dichiarato che il format rimarrà fedele a quello impostato da Moreno, promettendo di portare il suo stile personale senza stravolgere il programma.

Giandotti ha anche risposto a recenti pettegolezzi riguardanti malumori all’interno della redazione. Ha chiarito che il passaggio alla conduzione non è frutto di tensioni, ma rappresenta un’opportunità offerta dalla Rai. Sottolineando come l’azienda valorizzi i propri dipendenti, ha dichiarato: “La Rai è un’azienda che dà delle opportunità ai suoi giornalisti”.

La nuova conduttrice è contenta di iniziare questa avventura e ha fatto sapere all’agenzia Adkronos di non avere ansie ma solo entusiasmo per il nuovo incarico. Riassumendo, Giandotti intende mantenere la linea del programma, rispettando quanto fatto da Moreno, ma imbottendosi di una nuova energia personale. La sua nomina rinnova le speranze di un rilancio del Tg2 Post in una delle fasce più critiche del palinsesto di Rai 2, dove il programma ha lottato per raggiungere buoni ascolti.