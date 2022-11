Monica Contraffatto fa coming out a Belve

Monica Contraffatto è una velocista che alle ultime Paralimpiadi di Tokyo ha conquistato una medaglia di bronzo nei 100 metri dietro le sue connazionali Martina Caironi (argento) e Ambra Sabatini (oro). Lo scorso novembre è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin e questa sera sarà intervistata da Francesca Fagnani a Belve.

Un’intervista che ha portato la campionessa olimpica a fare coming out nel modo più naturale possibile. Senza etichette, ma parlando d’amore.

“Come è cambiato il mio approccio alla sfera sentimentale? In realtà se tu sai che mi manca una gamba sono la stessa. Se invece mi devo approcciare a qualcuno che non sa perché magari ho i jeans e non si nota, faccio un po’ di fatica. Perché penso: come glielo dico? Come non glielo dico? Cosa può pensare? Mi faccio tutti questi flash. Poi magari lo conosco, la conosco..”.