Monica Contraffatto, medaglia di bronzo alle ultime paralimpiadi di Tokyo, è una fan del Grande Fratello Vip ed oggi ha voluto dire la sua sul caso Manuel Bortuzzo – Lulù Selassié.

L’atleta ha preso le parti della principessa ed ha accusato il nuotatore di fare del vittimismo.

“Stare in carrozzina non giustifica nessuno a prendersi gioco di una ragazza e che – per quanto lei possa essere pesante – non può trattarla a suo piacimento e uso. Il recupero psicofisico non c’entra con tutto ciò. Se fosse stato un normodotato sarebbe stato già asfaltato. Trattatelo da normo perché la prima diversità sta da chi ci “difende” tutto.

Monica Contraffatto contro il discorso di Manuel Bortuzzo sugli ultimi della società: “Basta vittimismo!”

Alfonso Signorini ieri sera al Grande Fratello ha anche mostrato un discorso fatto da Bortuzzo a Pisu in cui gli dice che loro fanno parte degli “ultimi” perché la società quelli come loro in qualche modo li fa sentire emarginati.

Anche questo discorso non è piaciuto alla campionessa che ha così ribadito:

“Io faccio parte dei primi e tutti i paralimpici che conosco anche loro ne fanno parte insieme a me. Io conosco un solo Ultimo ed è un cantante. #StopVittimismo a favore di telecamere”

