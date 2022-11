Monia Venturini interrompe il collegamento al TG1: cosa è successo

Durante l’edizione delle 20:00 del TG 1 di venerdì 18 novembre Giorgia Cardinaletti ha dato la linea all’inviata Monia Venturini, che era in collegamento da Sharm El Sheikh, in Egitto: “Chiedono ai paesi ricchi che hanno inquinato i danni per i cambiamenti climatici. Purtroppo em, scusate, scusate ho un problema“. Subito dopo la giornalista ha lasciato l’inquadratura all’improvviso e la linea è tornata allo studio. Sul web in molti si sono preoccupati per Monia Venturini, qualcuno ha ipotizzato un malore improvviso, altri un’imprevisto sul luogo del collegamento.

“Ma che è successo a Monia Venturini in collegamento?”. “L’inviata del TG 1 si è sentita male in diretta?”. “Questi hanno avuto il coraggio di chiudere l’edizione del TG 1 senza dare notizie della giornalista?”. “A me è sembrato un attacco di panico, ha detto ‘scusate ho dei problemi’”. “COsa è successo alla giornalista dall’Egitto è sparita e non hanno più detto niente”. “Si può sapere che fine ha fatto la Venturini?”.

Cosa è successo @MoniaVenturini? Dal Tg1 ore 20 del 18 novembre 2022. pic.twitter.com/vACKWXkQLY — LALLERO (@see_lallero) November 18, 2022

Monia Venturini spiega quello che è successo a Sharm.

Dopo aver letto i tweet dei telespettatori, l’inviata del TG 1 è intervenuta e su Twitter ha spiegato quello che è accaduto. Nessun malore, la giornalista sta benissimo, ma le mancavano i permessi per fare il collegamento da Sharm El Sheikh.

“Non stavo morendo in diretta, mi hanno bloccato perché qui non si poteva fare collegamento. – riporta tv blog – Stato di polizia appunto. Tutto ok, sto bene. Ripeto che non ero autorizzata a fare il collegamento e ho dovuto interrompere”.

Per fortuna nulla di preoccupante.