Money Awards 2025: premi e innovazione per l’economia italiana

L’economia italiana si prepara a valorizzare le imprese più dinamiche con i nuovi Money Awards 2025, un’iniziativa promossa da Money.it, noto per la sua copertura nei settori economico e finanziario. Questi premi si propongono di riconoscere i successi concreti delle aziende basandosi su dati reali, piuttosto che su racconti autoreferenziali.

La selezione delle aziende vincitrici si basa su bilanci certificati, grazie alla collaborazione con Creditsafe, specialista nel monitoraggio del rischio d’impresa. Questo approccio garantisce che i premi siano assegnati su criteri misurabili e oggettivi, valorizzando le performance effettive delle imprese che generano occupazione e valore sociale.

I Money Awards 2025 prevedono diversi riconoscimenti distribuiti tra le tre macro aree d’Italia: Nord, Centro e Sud, attraverso la categoria Eccellenza della Crescita. Questa divisione mira a sottolineare la vitalità del tessuto imprenditoriale del Paese, premiando le aziende che hanno raggiunto specifici traguardi di fatturato.

In aggiunta, ci sono anche premi speciali per innovazione e sostenibilità, auspicando che le imprese si impegnino a promuovere modelli di business responsabili e sostenibili. Le candidature per quest’ultime categorie verranno valutate da esperti del settore.

Il gala di premiazione avrà luogo il 27 novembre a Roma, in una serata che celebrerà non solo i vincitori, ma anche lo scambio di idee e la costruzione di relazioni tra imprenditori e professionisti. Con questa iniziativa, i Money Awards 2025 si propongono di diventare un appuntamento fisso nella calendario economico italiano, evidenziando il potenziale delle imprese locali.