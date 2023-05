Monelli Kids vs Elisa Esposito, scoppia il drama: “Tenuta in negozio ore!”

Quando si parla di Monelli Kids viene subito in mente Ludovica, che con la sua aria da sassy queen ci mostra cosa indossa, questa volta però il noto profilo è al centro di un drama. In un recente video caricato sul suo profilo Titti (la titolare del negozio) dice: “Della questione con Elisa Esposito non parliamo“. E a parlare però è stata Elisa, ‘la prof del corsivo’. La giovane tiktoker ha rivelato di aver discusso con Monelli Kids per un tag! Preparate i popcorn e…



“Vi giuro sto morendo dal ridere. La questione di cui parlano è un tag. Io sono andata a Napoli e ho fatto tutte le collaborazioni con i tiktoker napoletani. Quindi ho fatto i contenuti anche con loro.ò

Io e Davide siamo arrivati nel loro negozio e abbiamo aspettato letteralmente due ore per fare un video con loro. Tutto mentre noi avevamo altri impegni e invece stavamo lì fermi. Siamo stati due ore nel negozio ad aspettare che si muovessero per fare un video. E spoiler: non è che stavano servendo o altro, perché il negozio aveva appena aperto e non c’era nessuno. Letteralmente si stavano facendo i cavoli loro. Facciamo questi benedetti video. Anche qui ci tengono nel negozio due ore e abbiamo fatto una cosa come cinque video. Io ne ho fatto uno con il mio e l’ho pubblicato. Loro invece nel loro profilo non hanno messo nulla, non sono mai usciti ragazzi. Però se sapevano che non li avrebbero pubblicati avrebbero dovuto lasciarci andare e non tenermi in negozio ore per dei video che nemmeno carichi.

Passano due giorni e metto il video con Ludovica. Il profilo di Ludovica l’avevo taggato in alto, quello di Monelli Kids in basso. Ragazzi, mai l’avessi fatto. Mi hanno fatto una testa tanta perché non l’ho taggata in alto. Ma che cosa cambia un tag? Loro se la sono presa per un tag. Non capisco cosa cambia tra il sopra o sotto. E non mi sto inventando le cose, ho le chat dove mi dicono questo. Tutto questo cinema perché non ti ho taggato dove volevi tu. Ma che cavolo fai un video dove dici che non vuoi raccontare l’accaduto?!”.