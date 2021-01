Lo hanno ribattezzato Balù al rifugio di Cuneo dove, tremante, è stato ospitato. I volontari della Lida che lo hanno salvato dal freddo non sanno quale fosse il nome che gli aveva dato il padrone che poi lo ha abbandonato in mezzo alla neve legandolo a uno dei tabelloni a cui si affiggono i manifesti funebri in località Garavagna, a Villanova Mondovì.

Balù è un cagnolino con il pelo color miele, taglia piccola, che ieri sera – quando i volontari della Lida lo hanno raccolto innmezzo alla neve – ha cominciato a scodinzolare. “Come si fa a legare un cagnetto e lasciarlo al suo destino”, commenta il referente della Lida di Cuneo Roberto Rosso che ha recuperato l’animale ieri pomeriggio, intorno alle 17.

“Grazie alla segnalazione di un bravo ragazzo all’Asl veterinaria Cn 1 – continua Rosso – Fuori c’erano tre gradi sotto zero, in nottata sla temperatura arebbe scesa a meno 13. Come si può essere così malvagi?”. Ora Balù è stato accolto dai volontari che, dopo le visite, lo hanno tenuto al caldo e rifocillato.