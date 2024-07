Mondolatte: un tour in Val Pusteria alla scoperta dei segreti del formaggi

A Dobbiaco, in Val Pusteria, il museo Mondolatte di Latteria Tre Cime porta alla scoperta di tutti i segreti della lavorazione del latte. Grazie ad un percorso che si snoda su tre livelli sarà possibile trascorrere un pomeriggio in famiglia unico e far scoprire ai più piccoli un mondo genuino e fatto di tradizione.

All’inizio del percorso, un piccolo museo introduce alla cultura del latte e del formaggio, descritta attraverso un filmato che mostra la quotidianità dei contadini. Successivamente sarà possibile osservare attraverso grandi vetrate i formaggiai al lavoro nella realizzazione di formaggi, yogurt, burro e panna. Infine, una volta giunti allacantina di stagionatura sarà possibile vedere i formaggi nei diversi stadi di maturazione e verrà svelato ai più piccoli il mistero dei buchi nel formaggio.

In seguito alla visita, tutte le prelibatezze di Latteria Tre Cime saranno acquistabili presso lo shop di Mondolatte.

Per maggiori informazioni: www.3zinnen.it

Orari di apertura Mondolatte:

Dal martedì al sabato dalle 08.00 alle 19.00

Domenica dalle 10.00 alle 18.00

Lunedì chiuso (dal 20 giugno al 18 settembre ogni giorno aperto)

Si richiede la prenotazione