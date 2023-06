Mondo TV France, previsto ritorno all’utile nel 2023

– L’assemblea dei soci di Mondo TV France, ha approvato i risultati al 31 dicembre 2022. I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono stati pari a 1,3 milioni di euro -69% rispetto al 2021, l’EBITDA pari a 0,6 milioni di euro vs 3,9 milioni e l’utile netto negativo per 0,2 milioni di euro positivo per 0,6 milioni nel 2021.

I soci hanno quindi approvato il riporto a nuovo del risultato di esercizio 2022 e confermato Reidun Montaville – già cooptata dal consiglio di amministrazione – quale amministratrice della società.

Previsto un 2023 in crescita con un sostanziale incremento dei ricavi, EBITDA a 2,5 milioni e il ritorno all’utile. In particolare: ricavi a 3,3 milioni +154% rispetto al 2022, EBITDA a 2,5 milioni 0,6 milioni nel 2022 ed EBIT a 0,3 milioni negativo per 0,2 milioni nel 2022.

