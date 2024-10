“Mondo Marcio: ‘Città del Fumo Pt. 2’ con Vale Pain”

CITTA’ DEL FUMO PT. 2 è il nuovo singolo di MONDO MARCIO in collaborazione con VALE PAIN. Questa nuova uscita segue le recenti collaborazioni con SHIVA nel brano “SETE” e con Heartman nell’inedito “FAI L’UOMO”. Mondo Marcio ha deciso di proseguire la saga di Città del Fumo, evidenziando l’importanza di Milano nella sua vita e carriera. Per lui, Milano rappresenta un legame profondo, essendo la città che lo ha formato e che lo ha visto crescere come artista.

Il rapper ha scelto di collaborare con Vale Pain perché il suo approccio alla città gli ha dimostrato che certe cose rimangono invariate nel tempo. Secondo Mondo Marcio, Milano è una città che accoglie tutti senza distinzioni.

Il brano riflette questa relazione con Milano, rievocando la “città del fumo” e chiudendo il cerchio di un racconto iniziato con una canzone iconica di Mondo Marcio del 2003. L’artista utilizza la sua penna incisiva per delineare le emozioni legate a un luogo che ha molteplici sfaccettature: Milano è una sfida, una scuola, una casa e un centro di interazioni e scontri. La città ha la capacità di formare generazioni di artisti, rimanendo sempre in continua evoluzione, ma mantenendo invariati alcuni dei suoi tratti caratteristici. Questo concetto emerge chiaramente nel confronto tra Mondo Marcio e Vale Pain.

Prodotto da Yuks e Uale, il singolo rappresenta non solo un ritratto autentico della città, ma anche un omaggio a Milano, catturando le sue diverse sfaccettature. La canzone si pone come un punto di contatto tra le esperienze di entrambi gli artisti, fondendo le loro visioni della città in un’unica narrazione. Il progetto sottolinea come la città influisca sulle vite degli artisti, rimanendo una fonte di ispirazione duratura.

In sintonia con la tradizione musicale di Mondo Marcio, “CITTA’ DEL FUMO PT. 2” si presenta come un brano che celebra l’essenza di Milano, apparendo in modo rinnovato ma con radici ben piantate nel passato. La presenza di Vale Pain aggiunge una nuova dimensione a questa narrazione, evidenziando la continua evoluzione della scena musicale milanese.