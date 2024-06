Mondo della musica in lutto, se ne va un altro grandissimo artista: l’annuncio arriva dalla famiglia

La comunità musicale di tutto il mondo è in lutto per la perdita di una figura emblematica della no wave, un originalissimo movimento artistico emerso nei quartieri newyorkesi dell’East Village e del SoHo. È probabilmente l’artista principale dell’intero movimento musicale della fine degli anni Settanta, l’esponente stimatissimo a cui diciamo addio.

Il termine “no wave” arriva dalla sottocultura punk ma assumendo intenti satirici nei confronti di questa. Lo scopo di questo filone artistico è stato contraddistinto da subito dall’intento di rigettare tutti quegli elementi commerciali e generalmente legati alla cultura pop spesso presenti nella musica new wave.

Riguardo alla nascita della corrente, la critica principale andava proprio a gruppi come i Talking Heads e a quell’attitudine a schiacciare l’occhio alla musica commerciale. Il movimento, che durò per un tempo relativamente breve, influenzò profondamente lo sviluppo della musica americana, del cinema indipendente e delle arti visive.

Il cantante e musicista, importante rappresentante della no wave, James Chance, è deceduto a New York, ma le cause della sua morte non sono state ancora divulgate. L’annuncio è stato dato dal fratello, David Siegfried. L’ultima performance di James Chance risale al 2019, a Utrecht, nei Paesi Bassi. Nel 2020, l’artista e la sua storica compagna Judy Taylor avevano lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per affrontare problemi di salute legati alla pandemia.

James Chance, noto cantante, sassofonista, leader e compositore degli anni ’70, se ne va all’età di 71 anni presso il Terence Cardinal Cooke Health Care Center di New York. La notizia del decesso non forniva le cause della morte, ma ha ricordato che l’artista aveva diversi problemi di salute da anni.

L’artista, al secolo James Alan Siegfried, nato il 20 aprile 1953 a Milwaukee ha iniziato a suonare il pianoforte con le suore nella scuola elementare. Diversi anni dopo ha formato due band: il James Siegfried Quintet, orientato al jazz, e gli Stooges Death. Nel 1975, adottando il nome James Chance, ha formato un quartetto chiamato Flaming Youth. Poi si è unito ai Teenage Jesus and the Jerks, altro gruppo iconico della scena no wave. Successivamente, ha fondato i Contortions, loro forse l’esempio più “oscuro” e affascinante della corrente artistica di quegli anni carichi di sperimentazione.