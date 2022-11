Mondiali Qatar 2022, esulta la comunità ecuadoriana in Italia

Non c’è l’Italia ai Mondiali in Qatar. Ma c’è una parte di popolazione residente in Italia che fa il tifo per la propria nazionale e vive la Coppa del mondo come un appuntamento per celebrare il sapore di casa. I primi a festeggiare, dopo la vittoria per 2 a 0 sul Qatar nella partita che ha inaugurato il torneo, sono stati gli ecuadoriani. La comunità, moto presente in tante città italiane, e abituata a ritrovarsi ogni domenica anche a prescindere dal calcio, ha vissuto la partita riunendosi nelle case e nei locali, brindando a un successo che li autorizza a sognare un Mondiale da protagonisti.