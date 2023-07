Mondiali nuoto Fukuoka 2023, italiani in gara oggi 26 luglio: orario tv, dove vederli

Gregorio Paltrinieri in finale negli 800 stile libero, Nicolò Martinenghi. Il Setterosa in semifinale contro l’Olanda (alle 10 italiane). I Mondiali di nuoto e pallanuoto di Fukuoka 2023 propongono per mercoledì 26 luglio una serie di appuntamenti con gli azzurri a caccia di medaglie. Batterie alle 3.30 italiane (10.30 locali), semifinali e finali alle 13.00 italiane (le 20.00 giapponesi). Tutte le gare in diretta tv in chiaro sui canali Rai Due, Rai Sport +HD e Sky Sport Summer.

Mercoledì 26 luglio – Batterie dalle 10.30

50 dorso femminili – Margherita Panziera, Costanza Cocconcelli.

100 stile libero maschili – Alessandro Miressi, Manuel Frigo.

200 misti maschili – Alberto Razzetti.

200 farfalla femminili – Nessuna italiana iscritta.

4×100 mista mixes – Italia

Semifinali e finali dalle 20.00 (le 13.00 in Italia)

Finale 800 stile libero maschili – Gregorio Paltrinieri.

Finale 200 stile libero femminili.

Semifinale 100 stile libero maschili.

Semifinale 50 dorso femminili.

Finale 200 farfalla maschili.

Finale 50 rana maschili – Nicolò Martinenghi.

Semifinali 200 farfalla femminili.

Semifinali 200 misti maschili.

Finale 4×100 mista mixed.