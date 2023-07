Mondiali nuoto Fukuoka 2023, italiani in gara oggi 25 luglio: orario tv, dove vederli

L’Italia a caccia di altre medaglie ai Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023 oggi, martedì 25 luglio. Thomas Ceccon cerca il bis nei 100 dorso dopo il trionfo nei 50 farfalla. Nicolò Martinelli, argento nei 100 rana, si presenta anche nei 50 rana. Simona Quadarella in acqua nella finale dei 1500 stile libero. Gregorio Paltrinieri, dopo gli exploit in acque libere, riparte dagli 800 stile libero. Nella pallanuoto maschile, sfida top nei quarti di finale per il Settebello: l’Italia affronta la Serbia (alle 9.30 italiane) per un posto in semifinale.

Batterie alle 3.30 italiane (10.30 locali), semifinali e finali alle 13.00 italiane (le 20.00 giapponesi). Tutte le gare, compresa la pallanuoto (9.30 italiane) in diretta tv in chiaro sui canali Rai Due, Rai Sport +HD e Sky Sport Summer.

MONDIALI FUKUOKA 2023, NUOTO E PALLANUOTO: AZZURRI E ORARI TV 25 LUGLIO

50 rana maschili – Nicolò Martinenghi; Simone Cerasuolo

200 stile libero femminili – Nessuna italiana iscritta

200 farfalla maschili – Federico Burdisso; Alberto Razzetti

800 stile libero maschili – Gregorio Paltrinieri; Luca De Tullio

Semifinali e finali dalle 20.00 – le 13.00 italiane

Finale 200 stile libero maschili

Finale 1500 stile libero femminili – Simona Quadarella

semifinali 50 rana maschili

Finale 100 dorso femminili

Finale 100 dorso maschili – Thomas Ceccon

Semifinale 200 stile libero femminili

Semifinale 200 farfalla maschili

Finale 100 rana femminili.