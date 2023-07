Mondiali nuoto Fukuoka 2023, italiani in gara oggi 22 luglio: orario tv, dove vederli

Ultima giornata di gara per i tuffi e il nuoto artistico ai Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023. L’Italia schiera Chiara Pellacani e Matteo Santoro nella finale dei tuffi syncro mixed dal trampolino di 3 metri.

Le gare di tuffi e di nuoto artistico saranno trasmesse n diretta tv su Rai 2 HD in chiaro. A pagamento su Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204). In streaming su RaiPlay, e – con abbonamento – su SkyGo e su NOW.

IL PROGRAMMA DEGLI ITALIANI – 22 LUGLIO

ore 8.30 – Tuffi Finale Sincro misto 3 metri (Matteo Santoro – Chiara Pellacani)