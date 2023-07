Mondiali nuoto Fukuoka 2023, gli italiani in gara: finali, chi torna in acqua

Franceschi in finale 400 misti. In gara oggi anche Thomas Ceccon, Anita Bottazzo e Benedetta Pilato

Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka, Sara Franceschi approda in finale dei 400 misti. “Ho cercato di fare mia la mia gara – spiega l’atleta di Fiamme Gialle e Livorno Aquatics alla Federnuoto –. Passando piano nelle frazioni a delfino e dorso e spingendo di più a rana e stile libero. Fare i 400 misti all’ottavo giorno di gare è tosta. Aver raggiunto la finale è il primo step. Sono qui per provarci fino all’ultimo e nel pomeriggio andrò in gara con la voglia di fare ancora meglio”.

Dalle 20.00 ora locale (le 13.00 italiane), tornano in acqua anche Thomas Ceccon nella finale dei 50 dorso, Anita Bottazzo e Benedetta Pilato in quella dei 50 rana e, appunto, la livornese.