Mondiali nuoto Fukuoka 2023, gli italiani al via: programma e come vederli in tv

L’Italia a caccia dell’oro nei Mondiali di nuoto di Fukuoka, in Giappone, in programma da oggi 14 luglio e fino al 30 luglio. In tv, i Mondiali saranno trasmessi in chiaro dalla Rai, sul satellite da Sky e in streaming da RaiPlay e Sky go. In palio, 76 titoli iridati in 2 settimane in cui gli azzurri scendono in acqua con una selezione di atleti top, a cominciare da Gregorio Paltrinieri. La nazionale più forte di sempre, come ripetono gli addetti ai lavori, punta a confermarsi dopo i trionfi dei Mondiali di Budapest e degli Europei di Roma. Riflettori puntati in particolare sul nuoto, nella settimana tra il 23 e il 30 luglio. Paltrinieri, ‘signore’ dei 1500 stile libero, guida una pattuglia che comprende Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella, Thomas Ceccon, Benedetta Pilato, Margherita Panziera, Alessandro Miressi, Marco De Tullio, Matteo Restivo. Una ‘formazione’ stellare, all’altezza di un evento top. Ad un anno dalle Olimpiadi, tutti i paesi schierano il meglio.

Si annunciano gare di altissimo livello già con i tuffi, al via oggi, in cui gli azzurri propongono la linea verde con i giovanissimi Chiara Pellacani e Matteo Santoro, a caccia di soddisfazioni iridate in una disciplina storicamente dominata dal talento della Cina. Spettacolo garantito con i tuffi dalle grandi altezze e le esibizioni delle atlete e degli atleti del nuoto artistico. La prima settimana sarà anche caratterizzata dalle gare di nuoto in acque libere: il solito Paltrinieri, fuoriclasse in vasca e in mare, è il simbolo di una squadra che può contare sul campione europeo Domenico Acerenza. Ambizioni anche in campo femminile, con le 10km che daranno il pass diretto per Parigi agli atleti che saliranno sul podio.

Da domenica 16 luglio, inoltre, fischio d’inizio per la pallanuoto maschile e femminile con Settebello e Setterosa. La Nazionale maschile, 4 volte campione del mondo, nel girone di qualificazione se la vedrà con Francia, Canada e Cina. Brasile, Sudafrica e Grecia invece le avversarie delle ragazze.

IL PROGRAMMA DEI MONDIALI DI NUOTO:

Nuoto artistico dal 14 al 22 luglio;

Tuffi dal 14 al 22 luglio;

Nuoto acque libere dal 15 al 20 luglio;

Pallanuoto dal 16 al 29 luglio;

Nuoto dal 23 al 30 luglio.

Tuffi dalle grandi altezze dal 25 al 27 luglio