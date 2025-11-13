Mondiali Masters di ciclocross: Varese ospita l’evento

I Mondiali Masters di ciclocross si svolgeranno per la prima volta in Italia, presso l’Ippodromo di Varese, dal 28 al 30 novembre. Questo evento di grande rilevanza attirerà ciclisti da tutto il mondo, offrendo loro l’opportunità di competere in un contesto internazionale.
L’Ippodromo di Varese è stato scelto per la sua capacità di ospitare manifestazioni di questa portata, e si prevede che l’evento porterà un notevole afflusso di appassionati di ciclismo, contribuendo a promuovere ulteriormente il ciclocross nel Paese.
Durante i tre giorni di gare, gli atleti si sfideranno in diverse categorie, rendendo l’evento accessibile a un ampio pubblico. Le competizioni si svolgeranno su un percorso progettato per mettere alla prova le abilità dei partecipanti, offrendo spettacolo e adrenalina.
Questo appuntamento rappresenta un importante passo per il ciclismo italiano, che potrà così mostrare il proprio potenziale a livello internazionale. Con l’arrivo dei Mondiali Masters, Varese diventa il centro del ciclocross, offrendo sia agli sportivi che ai tifosi un’occasione imperdibile di vivere la passione per il ciclismo in un contesto straordinario.