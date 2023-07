Mondiali femminili 2023, Nuova Zelanda-Norvegia 1-0: via alla Coppa del Mondo

La Nuova Zelanda ha battuto 1-0 la Norvegia nella gara inaugurale dei Mondiali femminili 2023 di calcio. A Auckland, nel match valido per il Gruppo A, le padrone di casa si sono imposte con il gol di Hannah Wilkinson, a segno al 48’. L’attaccante del Melbourne City ha sfruttato il cross di Jacqui Hand realizzando la rete decisiva. Allo scadere, la Nuova Zelanda ha fallito il raddoppio con il rigore che Ria Percival ha spedito sulla traversa. Il penalty, assegnato dopo il ricorso al Var per un fallo di mano di Tuva Hansen, è stato spiegato dall’arbitro giapponese Yoshimi Yamashita al pubblico presente sugli spalti e ai telespettatori: per la prima volta un direttore di gara, in un match maschile o femminile, ha motivato pubblicamente la decisione presa dopo la revisione delle immagini.

Nella giornata inaugurale della World Cup, la città di Auckland è stata scossa da una sparatoria che ha provocato 3 morti e 6 feriti. Prima del match tra Nuova Zelanda e la Norvegia è stato osservato un minuto di silenzio.