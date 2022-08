() – A meno di 100 giorni dall’inizio dei Mondiali di calcio, sono stati venduti un totale di 2,45 milioni di biglietti, rispetto a una capacità totale di circa 3 milioni di biglietti. Lo ha comunicato la FIFA alla fine del periodo di vendita iniziato il 5 luglio e terminato il 16 agosto, nel quale sono stati venduti un totale di 520.532 biglietti.

Il maggior numero di biglietti assegnati riguardava partite della fase a gironi come Camerun vs. Brasile, Brasile vs. Serbia, Portogallo vs. Uruguay, Costa Rica vs. Germania e Australia vs. Danimarca. I fan che vivono in Qatar, Arabia Saudita, Stati Uniti, Messico, Emirati Arabi Uniti, Inghilterra, Argentina, Brasile, Galles e Australia sono state quelli che si sono assicurati il maggior numero di biglietti.

La Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 sarà la prima edizione della competizione che andrà in scena nel Medio Oriente e si svolgerà dal 20 novembre al 18 dicembre. La finale si giocherà allo stadio Lusail da 80.000 posti.

La decisioni di giocare in questa location non è stata priva di critiche. Fin dal 2010, quando il Qatar si è assicurato i diritti per ospitare la competizione, gli addetti ai lavori hanno espresso preoccupazioni per le alte temperature, la mancanza di infrastrutture e per il fatto che il Mondiale sarebbe stato in mezzo alla tradizionali stagione calcistica europea.

A fine settembre verranno comunicati i dettagli e il periodo di apertura della fase di vendita dell’ultimo minuto, ha sottolineato oggi la FIFA. Canada, Messico e Stati Uniti ospiteranno il torneo 2026.