I grandi eventi sportivi, come i Campionati mondiali di calcio maschile, sono spesso resi possibili grazie ai finanziamenti e ai prestiti erogati dalle banche. Tuttavia, questo sostegno finanziario può avere un impatto negativo sui diritti umani. La storia dei Mondiali di calcio è costellata di esempi di corruzione, sfruttamento, lavoro forzato e violazioni sistematiche dei diritti umani.

Il caso dei Mondiali di calcio di Italia ’90 è particolarmente significativo. Per finanziare la realizzazione degli stadi e delle opere pubbliche necessari, lo Stato italiano spese circa 7mila miliardi di lire, equivalenti a tre miliardi e mezzo di euro al cambio attuale. Tuttavia, la maggior parte di questi soldi non servì a costruire stadi e infrastrutture, ma a finanziare la criminalità organizzata e a favorire la corruzione. I soldi provenivano in parte da prestiti erogati da banche private, come la defunta Interbanca e l’Istituto immobiliare italiano.

Anche i Mondiali di calcio di Brasile 2014 sono stati finanziati dalle banche, che hanno contribuito a sostenere un sistema di corruzione e violazioni dei diritti umani. La costruzione degli stadi e delle infrastrutture ha comportato la morte di diverse decine di lavoratori e lo sfratto di almeno 19mila famiglie dalle loro case. La banca statale brasiliana Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social e il colosso privato brasiliano Itaú Unibanco hanno finanziato il grande evento sportivo.

I Mondiali di calcio di Russia 2018 hanno visto la partecipazione di banche europee, come la francese Société Générale e la tedesca KfW IPEX-Bank, che hanno contribuito a finanziare la costruzione degli stadi e delle infrastrutture. Anche le banche italiane, come Cassa depositi e prestiti e Intesa Sanpaolo, hanno partecipato alla finanziaria del grande evento sportivo.

Infine, i Mondiali di calcio di Qatar 2022 hanno visto la partecipazione di diverse banche europee, come la francese Société Générale e la tedesca DZ Bank, che hanno contribuito a finanziare la costruzione degli stadi e delle infrastrutture. La Lesha Bank LLC, istituto di credito controllato direttamente dal fondo sovrano Qatar Investment Authority, ha anche partecipato alla finanziaria del grande evento sportivo. In tutti questi casi, le banche hanno contribuito a facilitare il mancato rispetto dei diritti umani per la gloria del grande evento sportivo.