Mondiali Ciclocross Paesi Bassi

Il ciclocross è pronto a concludere la sua stagione con il Campionato del Mondo, che si terrà a Hulst, nei Paesi Bassi, dal 30 gennaio al 1 febbraio. Questa edizione potrebbe essere storica, poiché Mathieu van der Poel potrebbe diventare il ciclocrossista più vincente di sempre. Van der Poel arriva al Mondiale di casa dopo una stagione perfetta, senza sconfitte, e con la possibilità di conquistare l’ottavo titolo iridato Elite.

Il circuito di Hulst misura 3,3 chilometri e propone un mix di erba, ponti, ponteggi, tratti artificiali e cambi di ritmo continui. La corsa all’oro sembra avere un solo padrone, Van der Poel, ma la lotta per il podio è apertissima. Tra le Donne Elite, il pronostico è meno scontato, con Lucinda Brand, Puck Pieterse e Ceylin del Carmen Alvarado tra le favorite.

La spedizione azzurra si presenta a Hulst con fiducia, soprattutto nelle categorie giovanili. Il CT Daniele Pontoni punta su Junior e Under 23, dove l’Italia ha mostrato solidità per tutta la stagione. I Mondiali di Ciclocross 2026 saranno trasmessi in tv e streaming su Rai Sport HD, RaiPlay, Discovery+, Eurosport 2 e altre piattaforme. Il programma prevede tre giorni di gare, con la possibilità di seguire tutte le categorie e le prove.