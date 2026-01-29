9.7 C
Roma
giovedì – 29 Gennaio 2026
Sport

Mondiali Ciclocross Paesi Bassi

Da stranotizie
Mondiali Ciclocross Paesi Bassi

Il ciclocross è pronto a concludere la sua stagione con il Campionato del Mondo, che si terrà a Hulst, nei Paesi Bassi, dal 30 gennaio al 1 febbraio. Questa edizione potrebbe essere storica, poiché Mathieu van der Poel potrebbe diventare il ciclocrossista più vincente di sempre. Van der Poel arriva al Mondiale di casa dopo una stagione perfetta, senza sconfitte, e con la possibilità di conquistare l’ottavo titolo iridato Elite.

Il circuito di Hulst misura 3,3 chilometri e propone un mix di erba, ponti, ponteggi, tratti artificiali e cambi di ritmo continui. La corsa all’oro sembra avere un solo padrone, Van der Poel, ma la lotta per il podio è apertissima. Tra le Donne Elite, il pronostico è meno scontato, con Lucinda Brand, Puck Pieterse e Ceylin del Carmen Alvarado tra le favorite.

La spedizione azzurra si presenta a Hulst con fiducia, soprattutto nelle categorie giovanili. Il CT Daniele Pontoni punta su Junior e Under 23, dove l’Italia ha mostrato solidità per tutta la stagione. I Mondiali di Ciclocross 2026 saranno trasmessi in tv e streaming su Rai Sport HD, RaiPlay, Discovery+, Eurosport 2 e altre piattaforme. Il programma prevede tre giorni di gare, con la possibilità di seguire tutte le categorie e le prove.

Articolo precedente
Riforma farmaceutica in Italia
Articolo successivo
Riforma Pubblica amministrazione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.