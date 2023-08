Mondiali ciclismo 2023, calendario: orari venerdì 4 agosto, in tv e streaming

Mondiali 2023 di ciclismo, oggi venerdì 4 agosto va in scena a Glasgow la seconda giornata. Di seguito il calendario delle gare e dove vedrele in tv e streaming.

Calendario gare oggi, venerdì 4 agosto

11:30: Inseguimento a squadre – qualificazione femminile

12:18: Cronometro di 500 m – qualificazione femminile

19:45: Inseguimento a squadre – primo turno maschile

20:26: 500 m a cronometro – finale femminile

20.48: Sprint a squadre – primo turno maschile

21.01: Scratch femminile di 10 km

21.33: Sprint a squadre – finale maschile

Dove vedere le gare in tv e streaming

Le gare vengono trasmesse in diretta tv dalla Rai (RaiSportHD dalle 12.00; Rai 2 dalle 18.10 alle 20.30 e a seguire di nuovo su RaiSportHD) e in streaming su RaiPlay, su Eurosport, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.