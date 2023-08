La Spagna batte la Svezia in semifinale del Mondiale femminile di calcio e approda in finale. La partita si è decisa nei minuti finali: ad aprire le marcature è stata la spagnola Paralluelo all’81esimo minuto. Blomqvist successivamente ha pareggiato all’88esimo minuto. Al 90esimo minuto il gol vittoria di Carmona per la Spagna che in finale potrebbe incontrare l’Inghilterra o l’Australia.