Mondiali basket, Petrucci striglia Pozzecco e gli azzurri

Basta intemperanze in panchina, l’Italia non ha perso per colpa degli arbitri. Il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, ‘striglia’ gli azzurri dopo la sconfitta con la Repubblica Dominicana ai Mondiali di basket 2023. Il k.o. è maturato in una gara nervosa, segnata da decisioni arbitrali contestate dagli azzurri e caratterizzata dall’espulsione del ct Gianmarco Pozzecco prima dell’intervallo. “I nostri avversari hanno vinto meritatamente. Gli errori arbitrali ci sono stati e sempre ci saranno, ma non sono quelli che ci hanno fatto perdere la partita e non è responsabilità Fiba”, dice Petrucci.

“Questa mattina ho avuto un colloquio con tutto lo staff tecnico e ho detto loro che intemperanze come quelle di ieri non devono più accadere. Abbiamo un’immagine da difendere e dobbiamo agire di conseguenza. Il ct Gianmarco Pozzecco gode della fiducia della squadra e soprattutto gode della mia fiducia. È una persona straordinaria sotto molti punti di vista ed è il primo ad essere dispiaciuto. Ho per lui stima e affetto e continuo a considerarlo un ottimo allenatore. Non è un dramma aver perso una partita e di certo il nostro CT non è l’unico responsabile”, aggiunge. “Abbiamo un gruppo di ragazzi intelligenti che hanno tutte le carte in regola per reagire alla sconfitta già da domani contro le Filippine”, conclude riferendosi alla partita in programma domani a Manila: una vittoria contro i padroni di casa porterebbe l’Italia agli ottavi di finale. La qualificazione sarebbe possibile in teoria anche con una sconfitta, in base però al risultato tra Angola e Repubblica Dominicana che si affrontano nell’altro match del girone.