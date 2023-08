Mondiali basket, Italia-Filippine 90-83 e azzurri agli ottavi

L’Italia batte le Filippine 90-83 e si qualifica agli ottavi di finale dei Mondiali di basket 2023 con il secondo posto nel Girone A, alle spalle della Repubblica Dominicana, vittoriosa sull’Angola e prima con 3 successi in altrettante gare. Gli azzurri, che si sarebbero qualificati anche con una sconfitta di 11 punti, soffrono nel primo quarto contro i padroni di casa che chiudono il primo quarto avanti 23-20.

L’Italia prende il match nella seconda frazione con il parziale di 28-18. L’equilibrio salta definitivamente, la selezione del ct Pozzecco arriva anche a +17 (88-71) a 3′ dall’ultima sirena. Le Filippine non mollano e provano a riaprire la gara: 88-81 a 90” dalla fine e l’Italia deve riattaccare la spina per evitare figuracce. Missione compiuta con il 40% al tiro e 6 giocatori in doppia cifra. Menzione speciale per Simone Fontecchio con 18 punti, Marco Spissu e Stefano Tonut con 13 punti a testa.