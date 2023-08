Mondiali atletica Budapest, Tortu eliminato. Stecchi in finale asta

Filippo Tortu quarto nella sua batteria dei 200 metri maschili ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023: il tempo di 20”46 non basta, l’azzurro è eliminato. Stop anche per Fausto Desalu, quinto in batteria in 20”49.

“Avrei dovuto fare molto meglio. Sapevo che bisognava correre subito molto forte ed era quella la mia intenzione. Purtroppo, non è andata così. Ho sbagliato la curva e poi nel finale è difficile fare miracoli. E’ stato un anno complicato, nel quale non sono riuscito a trovare la continuità. Ora c’è la staffetta ed è una bella occasione per rifarmi: dovrò fare meglio di oggi ed essere bravo a riprendermi”, dice Tortu, ai microfoni di Rai Sport.

Eloisa Coiro si qualifica per la semifinale degli 800 metri ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. L’azzurra riesce a rientrare fra i ripescaggi con quello che è il 22esimo tempo complessivo (2’00″36). Niente da fare invece per Elena Bellò, che nella sua batteria chiude quinta, col 39° crono assoluto (2’01″38).

Claudio Stecchi salta 5,75 al terzo tentativo nelle qualificazioni dell’asta maschile e accede alla finale. “L’obiettivo era andare in finale, ora darò tutto quello che ho. E’ stato complicato saltare 5,75 con questo caldo e con la pedana affollatissima”, dice Stecchi a RaiSport. “La buca era in una zona d’ombra, avevamo il sole in faccia: non era semplice trovare il feeling. Fare 5,75 in queste condizioni va bene, in finale voglio di più”.

Dalia Kaddari approda in semifinale nei 200 metri. Ottimo crono per l’azzurra che corre in 22″67 a 0”11 dal record italiano. Chiude quarta nella batteria vinta dall’ex iridata britannica Dina Asher-Smith in 22”46 e passa il turno grazie al secondo tempo delle ripescate.

Eliminato Mattia Furlani nelle qualificazioni del salto in lungo maschile. Il 18enne salta 7,85 e fallisce l’accesso alla finale. “Sono venuto in pedana per fare esperienza, ho sentito molto la gara. Nell’ultimo anno però ho fatto miglioramenti incredibili, ho aggiunto due passi in volo e tanti altri dettagli. Oggi ho saltato nella media, non ho trovato il picco. Sono contento, però, ho fatto esperienza tra i migliori del mondo”, dice il giovanissimo.