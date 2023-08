Mondiali atletica Budapest, Stano settimo nella 35 km di marcia

Massimo Stano solo settimo nella 35 km di marcia ai mondiali di atletica leggera di Budapest 2023 oggi 24 agosto. Il campione del mondo uscente ha ottenuto un risultato poco brillante dopo il ritiro nella 20 km. L’oro è andato allo spagnolo Alvaro Martin, già vincitore nella 20 km cinque giorni fa. Argento all’ecuadoriano Brian Daniel Pintado e bronzo al giapponese Masatora Kawano.

“Gli ultimi km mi sono mancati. Ci ho creduto fino in fondo, anche quando ho staccato un po’. Ho onorato al massimo questa gara per tutto quello che lo staff ha fatto per me, avevo i mezzi per fare una gara come quella di Alvaro ma oggi non è stato così”, ha detto Stano a Sky Sport.

“Ho lottato fino alla fine ed è quello che conta in ogni gara, sono contento per questo. Quest’anno la Spagna ci ha lasciato un grande messaggio, io l’ho recepito e vedremo l’anno prossimo. Probabilmente non ero pronto a fare due gare, ma va bene così: è esperienza che si porta a casa”.

In campo femminile la spagnola Maria Perez ha trionfa nella 35 km di marcia, completando un’altra doppietta iberica dopo l’oro nella 20 km. Argento alla peruviana Kimberly Garcia Leon, Bronzo alla greca Antigoni Ndrismpioti, che agguanta la sua prima medaglia a 39 anni.