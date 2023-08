Il quartetto maschile vince la semifinale in 37”65, le azzurre in finale col record italiano

La staffetta 4×100 dell’Italia vola in finale ai Mondiali di atletica leggera 2023. Il quartetto azzurro – Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu – vince la seconda semifinale in 37”65 e si qualifica per la finale di domani con il miglior tempo e con la miglior prestazione mondiale stagionale. Alle spalle degli azzurri si piazzano il Sudafrica (37”72) e la Gran Bretagna (38”01), nell’altra batteria vincono gli Stati Uniti in 37”67 davanti a Giamaica (37”68) e Giappone (37”71). In finale ripescate Francia (37”98) e Brasile (38”19).

In finale anche la 4×100 femminile formata da Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Alessia Pavese: il quartetto è terzo in semifinale e chiude in 42”14, nuovo record italiano. L’Italia si piazza alle spalle di Stati Uniti (41”59) e Costa d’Avorio (41”90). Nell’altra batteria si impone la Giamaica (41”70) davanti alla Gran Bretagna (42”33) e alla Svizzera (42”64). Ripescate Olanda (42”53) e Polonia (42”65). Domani sera le due finali: uomini alle ore 21.40, donne alle 21.53.

Nella seminale degli 800 metri femminili, Eloisa Coiro chiude al sesto posto (1’59″61) con il nuovo record personale.