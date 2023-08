Mondiali atletica Budapest 2023, Fabbri argento nel lancio del peso

Leonardo Fabbri medaglia d’argento nel lancio del peso ai Mondiali d’atletica leggera di Budapest 2023. L’azzurro si piazza secondo, con la misura di 22,34, nella gara che lo statunitense Ryan Crouser vince con 23,51. Terzo posto e medaglia di bronzo per un altro americano, Joe Kovacs (22,12). “Sognavo da una vita di vincere una medaglia in un Mondiale o in un’Olimpiade… Sognavo e poi mi svegliavo… Oggi però ci sono riuscito e non so cosa dire… Mi dispiace per aver fatto un nullo su un lancio che poteva essere notevole”, dice Fabbri a Rai Sport. “Mi piace leggere le cavolate che scrivono su di me: ‘Fabbri non fa bene ai Mondiali’… Mi sono segnato tutti i commenti, oggi devono stare tutti zitti. Mi dispiace aver fatto un solo lancio sui 22 metri, non sono mai stato così bene”.