Mondiali 2026, preoccupazione per i diritti umani negli Usa

La Sport & Rights Alliance, Dignity 2026, ACLU, AFL-CIO, Amnesty International, Human Rights Watch, l’Independent Supporters Council, NAACP, Athlete Ally e Reporters Sans Frontieres hanno sollecitato la Federazione Internazionale delle associazioni calcistiche (Fifa) a garantire che il campionato mondiale di calcio del 2026 si svolga nel pieno rispetto dei diritti umani. Il campionato si svolgerà negli Usa, in Canada e in Messico.

Negli Usa, il rapido deterioramento della situazione dei diritti umani è fonte di preoccupazione. Circolano voci di retate di persone migranti agli ingressi degli stadi o sugli spalti, di divieto d’ingresso a tifosi provenienti da alcuni paesi o di arresti arbitrari basati sull’origine, sull’etnia o sulla religione, magari con l’ausilio di tecniche di riconoscimento facciale.

Inoltre, ai recenti mondiali di calcio per club non è stato preso alcun provvedimento contro i cori omofobi che si levavano dagli spalti. La Fifa ha già deciso che non sarà promosso alcun messaggio contro il razzismo e la discriminazione durante i mondiali del 2026. Si spera che non venga anche impedito di mostrare striscioni o sventolare bandiere per promuovere campagne per i diritti umani o a esprimere solidarietà a popolazioni oppresse.

Una prassi da evitare è quella forma di pulizia sociale chiamata “riqualificazione”, ad esempio allontanare le persone senza fissa dimora dalle zone centrali delle città dove si disputeranno le partite, trasferendole di forza verso quartieri periferici dove saranno invisibili.