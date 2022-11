Mondiali 2022, si alza il sipario in Qatar – Lo speciale

Mondiali 2022 al via, si alza il sipario in Qatar con la cerimonia d’apertura della Coppa del Mondo. Lo show, come spiega la Fifa, sarà un messaggio per incoraggiare “il dialogo sull’inclusione e la diversità”. “Il tema della cerimonia di apertura è un invito a tutta l’umanità, per colmare le distanze attraverso il rispetto e l’inclusione. Il calcio ci permette di unirci come un’unica tribù e la terra è la tenda in cui viviamo tutti”, il messaggio della federcalcio internazionale.