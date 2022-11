Mondiali 2022, Qatar-Ecuador: la partita in diretta

Qatar contro Ecuador, via ai Mondiali 2022. I padroni di casa scendono in campo nel match inaugurale del torneo contro la selezione sudamericana nel match valido per il Gruppo A che comprende anche Olanda e Senegal.

Le formazioni:

Qatar – (5-3-2) – Saad Alsheeb; Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Bassam Hisham, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed; Abdulaziz Hatem, Hassan Alhaydos, Karim Boudiaf; Akram Afif, Almoez Ali.

Ecuador – (4-4-2) – Galindez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra; Valencia, Estrada.

Referee Daniele Orsato (Italy).