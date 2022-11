Mondiali 2022, Inghilterra-Iran 3-0: la partita in diretta

L’Inghilterra debutta ai Mondiali 2022 affrontando l’Iran nel match che apre il Girone B del torneo.

LA PARTITA – Il match non decolla, complice il lungo break per l’infortunio occorso al portiere dell’Iran, Beiranvand. L’estremo difensore, colpito al naso, perde sangue copiosamente e cerca di rimanere in campo. Deve però alzare bandiera bianca e lasciare il campo. L’Inghilterra, dopo diversi minuti ai box, fatica a ritrovare il ritmo del match. La selezione dei Tre Leoni si accende al 32′. Cross da destra, Maguire trova il tempo per il colpo di testa: traversa piena. E’ proprio il difensore del Manchester United al 35′ a dare inizio all’azione del gol.

Imbucata che innesca l’azione sulla fascia sinistra, cross e Bellingham decolla: colpo di testa, 1-0. L’Iran non reagisce, l’Inghilterra concede il bis. Corner da sinistra e Maguire – ancora decisivo – con una sponda perfetta regala il pallone a Saka: sinistro preciso dal cuore dell’area, palla in rete e 2-0. C’è solo una squadra in campo. Bellingham illumina, Kane si trasforma in uomo-assist, Sterling piomba sul cross_ 3-0 al 45′.