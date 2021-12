Joshua John Cavallo (terzino dell’Adelaide United e giocatore della nazionale australiana) dopo aver fatto coming out ha dichiarato che avrebbe timore di giocare ai Mondiali 2022 in Qatar: “Sono sincero, avrei paura a giocare nello stato del Golfo“.

Oggi il direttore esecutivo del comitato organizzatore dei Mondiali 2022, Nasser Al Khater, ha risposto alle dichiarazioni del calciatore. Nel lungo comunicato l’uomo assicura che nel suo paese i gay sono i benvenuti, a patto che evitino manifestazioni d’affetto. Giustamente le parole di Nasser hanno già alzato un enorme polverone.

Gli organizzatori del Mondiale in Qatar prendono posizione nei confronti di Joshua Cavallo, il primo calciatore professionista che un mese fa ha fatto coming out. Pianeta Terra, 2021 ‼️ pic.twitter.com/xwfYIPlI03

Ieri sera c’è stato un avvenimento importante per l’evoluzione del calcio come sport inclusivo 🏳️‍🌈 #JoshuaCavallo , giocatore australiano 21enne dell’ #AdelaideUnited ,ha dichiarato pubblicamente di essere.. pic.twitter.com/iR2g3N2ETe

🇦🇺 JOSHUA CAVALLO E’ IL PRIMO CALCIATORE IN ATTIVITA’ A FARE COMING OUT 🚨

“Qui i gay sono i benvenuti, a patto che evitino pubbliche manifestazioni di affetto, tipo baci o carezze, perché questo è un Paese conservatore. Quindi potranno giocare, ma dovranno rispettare la nostra cultura e quella dei Paesi limitrofi. Josh Cavallo sarebbe il benvenuto in Qatar, nessuno è insicuro da noi. Ma vanno evitate pubbliche manifestazioni d’affetto, che sono disapprovate. E’ l’unica indicazione da rispettare, per il resto tutti possono vivere la propria vita. Gli omosessuali possono venire in Qatar come qualsiasi altro tifoso e possono comportarsi come qualsiasi altra persona. Quel che dico, semplicemente, è che dal punto di vista della percezione dell’affettività in pubblico, la nostra è una società conservatrice.

Rispetto a molti Paesi, dove c’è più indulgenza verso le manifestazioni pubbliche di affetto o addirittura ci sono i matrimoni gay, il Qatar è molto più conservatore ed è questo che chiediamo ai tifosi di rispettare, rispettiamo le culture diverse e ci aspettiamo che le altre culture rispettino la nostra”.