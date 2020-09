Sarà Imola dal 24 al 27 settembre la sede dei mondiali di ciclismo su strada. Lo ha annunciato l’Unione ciclistica internazionale (Uci) con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. La candidatura italiana ha avuto la meglio su quella francese. La rassegna iridata si sarebbe dovuta disputare in Svizzera a Martigny e Aigle ma è stata cancellata a inizio agosto dopo che il governo della Confederazione elvetica aveva confermato il limite massimo di 1.000 persone come misura anti-assembramento. L’Italia ospita un mondiale di ciclismo per la 13esima volta, l’ultima a Firenze nel 2013.

Fonte